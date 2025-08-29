Rapina farmacia ma torna per riprendere metadone dimenticato

Si è presentato in farmacia con il casco in testa e minacciando titolare e commessi con un cutter si è fatto consegnare i soldi dell'incasso. Poi è scappato a piedi facendo perdere le sue tracce. Dopo pochi minuti, però, si è ripresentato, questa volta senza camuffamenti dicendo di avere dimenticato una busta con dentro il metadone. Recuperato il farmaco è riuscito a fare pochi metri ed è stato arrestato dalle volanti del commissariato di Cornigliano che nel frattempo erano state allertate dal farmacista.

È successo questa mattina in via Carzino, a Sampierdarena. Quando i poliziotti lo hanno visto per strada, hanno riconosciuto gli abiti descritti sommariamente dalla vittima e lo hanno raggiunto subito. L'uomo, italiano di circa 30 anni, ha però provato a divincolarsi senza riuscire a scappare. I soldi sono stati restituiti mentre per il rapinatore sono scattate le manette.

