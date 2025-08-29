Mareggiata in arrivo: chiusi accessi a mare, scogliere e bagni vietati

Onde fino a cinque metri. È la previsione del moto ondoso in Liguria per la giornata del 29 agosto che vedrà protagonista un'intensa mareggiata di Libeccio su tutte le coste che proseguirà anche nella giornata di domani sul levante e nel corso della giornata il mare dovrebbe essere in scaduta a partire dal ponente ma in un contesto di mare localmente agitato e molto mosso.

Chiusi gli accessi al mare e le scogliere

A seguito dell'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, fino a cessata esigenza.Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole:

prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo- evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili

seguire le indicazioni fornite dalle autorità

evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali- mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee poiché le mareggiate sono sovente associate a una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi).

