Camion incastrato: viabilità in tilt a Perinaldo

Il traffico veicolare sulla provinciale della val Crosia è interrotto, dalle 8.30 circa, a causa di un autoarticolato rimasto incastrato sulla strada, poco prima dell'ingresso nel Comune di Perinaldo.

A quanto si apprende, il conducente del mezzo, che doveva raggiungere l'autostrada, sarebbe stato tratto inganno dal navigatore, che lo ha indirizzato sulla via sbagliata.

La strada cominciava a diventare sempre più stretta e tortuosa e alla fine il mezzo non ha più potuto andare avanti né indietro. Si attende l'arrivo di una ditta specializzata, ma nel frattempo i residenti che devono raggiungere la costa o viceversa il paese sono costretti a un giro molto più lungo, passando dalla vicina val Nervia, attraverso i Comuni di Dolceacqua o Apricale.