Genoa, Vieira ritrova Ekuban, possibile un cambio modulo

Buone notizie per Patrick Vieira che in vista della gara di domenica contro la Juventus potrà contare anche su Caleb Ekuban. L'attaccante ha recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane e lavora in gruppo da qualche giorno. Non è ancora al cento per cento ma sarà tra i convocati e dunque disponibile.

Contro i bianconeri quindi l'unico giocatore non disponibile rimane il difensore Otoa, per il resto Vieira avrà l'imbarazzo della scelta e rispetto alla sfida d'esordio contro il Lecce sono attesi possibili cambiamenti, sia di modulo che di uomini.

In questi giorni l'allenatore ha mischiato le carte durante le sedute provando più soluzioni e non ha mai fatto mistero che contro le big avrebbe schierato un Genoa più coperto rispetto a quello offensivo, con tre trequartisti e una prima punta, visto all'esordio. Formula che non ha portato però i risultati sperati visto che il Grifone non è andato oltre lo 0-0.

A candidarsi per una maglia da titolare sono dunque Ostigard, Sabelli e Malinovskyi mentre in attacco rimane il ballottaggio tra Colombo, favorito, Ekhator e Vitinha.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook