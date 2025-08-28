A spasso nei vicoli con tre coltelli in tasca, denunciati due 30enni

Nei vicoli della Maddalena, a Genova, i carabinieri hanno denunciato due cittadini africani di circa 30 anni per porto abusivo di oggetti atti a offendere e ricettazione. I due, notati mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto, sono stati sottoposti a un controllo di routine.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno scoperto che i giovani occultavano tre coltelli da cucina e una carta di identità, risultata rubata nei giorni precedenti. Gli oggetti sono stati sequestrati, e i due 30enni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati nelle aree sensibili della città, volti a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

