Fermati per un controllo aggrediscono i carabinieri con un martello: 2 arresti a Genova

Hanno aggredito i carabinieri con un martello durante un controllo nel centro storico di Genova per tentare inutilmente di sottrarsi all'accertamento ma sono stati immobilizzati e arrestati. A finire nei guai due fratelli 50enni durante un servizio coordinato per il controllo del centro storico effettuato dalla Compagnia di Genova Centro.

I due uomini sono stati denunciati per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'aggressione è avvenuta nel corso di un controllo domiciliare finalizzato alla verifica delle prescrizioni imposte a cui erano già sottoposti, per evitare l'ispezione hanno cercato di impedire l'accesso in casa ai militari che sono stati feriti in modo non grave.

