Meteo, continua a piovere in Liguria. Le previsioni

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con formazioni nebbiose in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulla Riviera di levante Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. In serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

GIOVEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. In serata formazioni nebbiose. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

