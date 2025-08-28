Maltempo in Liguria, domani è rischio mareggiata

Non solo l'allerta meteo per pioggia e temporali in Liguria ma attenzione anche alle possibili mareggiate. In questo giovedì 28 agosto atteso dal pomeriggio mare molto mosso per onda da sud-sudest. Ma è da venerdì che è attesa una mareggiata più intensa. Arpal infatti spiega che ci sarà mare in nuovo aumento fino a molto mosso dal mattino, agitato per onda lunga di libeccio dal pomeriggio sul Ponente, dalla sera sul Centro-Levante con possibili mareggiate.

