Cronaca

Torna alla homepage

Maltempo in Liguria, domani è rischio mareggiata

33 secondi di lettura
di a.p.

Non solo l'allerta meteo per pioggia e temporali in Liguria ma attenzione anche alle possibili mareggiate. In questo giovedì 28 agosto atteso dal pomeriggio mare molto mosso per onda da sud-sudest. Ma è da venerdì che è attesa una mareggiata più intensa. Arpal infatti spiega che ci sarà mare in nuovo aumento fino a molto mosso dal mattino, agitato per onda lunga di libeccio dal pomeriggio sul Ponente, dalla sera sul Centro-Levante con possibili mareggiate.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 27 Agosto 2025

Maltempo, il radar di Arpal - Guarda la mappa interattiva

È in arrivo una nuova perturbazione sulla Liguria che interesserà in particolar modo la zona centrale della regione. Guarda qui il radar di Arpal Le previsione meteo Arpal per giovedì 27 agosto Fin dalle prime ore della notte tempo perturbato con cielo coperto, precipitazioni diffuse e temporali
Giovedì 28 Agosto 2025

Allerta arancione a Genova: ecco le misure di sicurezza da adottare

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla/arancione/gialla sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gest