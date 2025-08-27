Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) stamani alle 6:47 con epicentro a Giustenice nel Ponente di Savona a una profondità di 10 chilometri. Il sisma non ha provocato danni né feriti. Nonostante la lieve entità la scossa è stata avvertita in varie zone dell'entroterra fino alla costa.
Tra gli episodi sismici avvenuti in zona da ricordare il terremoto di Diano Marina (Imperia) del 23 febbraio 1887 che provocò 644 vittime e gravi danni in tutta la Liguria di Ponente.
Scossa di terremoto 2.3 nel savonese, nessun danno
24 secondi di lettura
di Matteo Angeli
