Trapianto di fegato salva vita per un giovane intossicato da cianuro

Trapianto di fegato salva vita per un giovane di 32 anni ricoverato in rianimazione al San Martino per un'intossicazione da cianuro. Il paziente, colpito da un’insufficienza epatica fulminante dopo aver inalato i fumi tossici di un incendio, versava in condizioni disperate. Grazie alla rete nazionale dei trapianti e alla prontezza dell’équipe medica, il giovane ha ricevuto un nuovo fegato, trapiantato con successo nella mattinata di ieri.

Trapianto salva vita

Ora, mentre si sta lentamente risvegliando, la sua prognosi rimane riservata, con i medici che monitorano costantemente il suo stato di salute, ancora estremamente critico. L’allarme per il giovane è scattato nei giorni scorsi, quando le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, rendendo il trapianto l’unica possibilità di sopravvivenza. Inserito in codice di super urgenza nazionale, il paziente è stato fortunato: in poche ore è arrivata la segnalazione di un fegato disponibile, proveniente da una donatrice più anziana ma con un organo giudicato idoneo. L’organo, prelevato in una struttura fuori regione durante la notte, è stato trasportato d’urgenza a Genova, dove l’équipe del Centro Trapianti del San Martino, guidata dal professor Enzo Andorno, ha completato l’intervento con successo. “Il trapianto rappresenta un passo fondamentale per dargli una possibilità di sopravvivenza – ha spiegato Andorno – senza il quale sarebbe certamente deceduto”.

L'importanza delle donazioni