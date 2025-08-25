Feriti durante l'urban downhill di Genova: ecco come stanno

È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione l'atleta caduto sabato durante le prove dell'urban downhill che si è tenuto nel fine settimana a Genova. Il 37enne è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico a causa di una frattura esposta a uno degli arti inferiori. Nella caduta, spiegano i medici che lo hanno in cura, lo sportivo ha subito una "cospicua perdita di sostanza ossea e la frattura esposta pluri frammentaria di calcagno. Il ragazzo è stato prontamente stabilizzato dall’equipe diretta dal dottor Federico Santolini, coadiuvato nell’occasione dal dottor Angelo Andretta. In respiro spontaneo, è lucido e collaborante. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriore intervento chirurgico".

Nella giornata di sabato anche un altro ciclista della competizione ha subito un incidente durante le prove. In questo caso si tratta di un 30enne che è stato ricoverato nel reparto di Traumatologia d’urgenza ed è stato operato sempre dal team del dottor Santolini. Per lui ferite minori rispetto al collega: nella caduta ha infatti riportato ferite al polso e alle gambe con frattura esposta. Ha già subito un intervento e nei prossimi giorni sarà sottoposto a una nuova operazione. Per lui prognosi di 30 giorni.

