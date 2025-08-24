Cronaca

Torna alla homepage

Migranti salvati in mare vicino a Tripoli in arrivo a Genova

Si tratta di dieci persone salvate a 30 miglia nord di Tripoli dalla nave Ong Mediterranea Saving Humans. L'imbarcazione dovrebbe attraccare tra tre giorni, poi le persone verranno smistate nelle varie regioni italiane
1 minuto e 25 secondi di lettura
di Redazione
Foto di Mediterranea Saving Humans

Attraccherà tra tre giorni nel porto di Genova la nave Ong Mediterranea Saving Humans che, nella notte tra mercoledì e giovedi, ha salvato dieci migranti in mare, a 30 miglia a nord di Tripoli. 

Sono cittadini curdi di Iran e Iraq, egiziani e siriani, tra cui tre ragazzini di 14, 15 e 16 anni non accompagnati, già duramente provati dalle condizioni di detenzione e dalle violenze subite durante la permanenza in Libia. Come spesso accade, l'equipaggio della nave ha fatto sapere, tramite la Ong, la contrarietà rispetto a un porto lontano come quello genovese: "Il tentativo di imporre Genova per lo sbarco - denuncia l'Ong - avviene senza che il Viminale tenga minimamente conto delle difficili condizioni psico-fisiche dei dieci superstiti, come ampiamente attestato negli ultimi due giorni dal report e dalla certificazione individuali prodotti dallo staff medico di bordo".

L'equipaggio: "Migranti gettati in mare a calci e pugni"

Le dieci persone salvate in mare "sono pesantemente traumatizzate dalle condizioni in cui è avvenuto il loro soccorso. Infatti, imbarcati con la minaccia delle armi, non appena partiti dalle coste libiche, hanno assistito alla sparizione in mare di quattro compagni che viaggiavano con loro e poi, come noto, sono stati violentemente gettati in mare dai miliziani trafficanti che conducevano l’imbarcazione".

Secondo quanto raccontato da Mediterranea, le dieci persone salvate erano state "gettate in mare a calci e pugni, di notte con onde oltre il metro e mezzo, da un assetto di tipologia militare che ha affiancato a dritta la nostra nave e poi ha buttato a mare degli esseri umani, come fossero rifiuti". 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 


 
 
 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 11 Agosto 2025

Migranti, alla Spezia arriva la Solidaire con 26 persone salvate in mare

https://www.youtube.com/embed/7FbJx0k9KM0?si=-VjXUw_D0X5JKm5f Nel porto della Spezia arriva la nave della Ong "Solidaire" fondata da Enrique Piñeyro, filantropo italo-argentino. I volontari nelle scorse ore hanno salvato 26 migranti, tra loro ci sono anche 4 minori stranieri non accompagnati soccor