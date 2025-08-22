Lite in via Pre', la polizia locale interviene in meno di due minuti

Immagine di repertorio

Lite in vico Largo a Pre' tra un cittadino senegalese e uno marocchino. Gli agenti della polizia locale, che si trovavano nelle immediate vicinanze, sono intervenuti in appena 1 minuto e 45 secondi, riuscendo a sedare con prontezza l’episodio. L’intervento è stato reso ancora più tempestivo grazie alla segnalazione di un operatore della polizia locale che da remoto tramite telecamera di video sorveglianza ha individuato la colluttazione e allertato immediatamente la pattuglia sul posto.

Il cittadino marocchino è stato accompagnato in ospedale. L'assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi ha ringraziato gli agenti della polizia locale "che sono intervenuti con tempestività e grande professionalità, in neanche due minuti, dimostrando ancora competenza e grande conoscenza di un territorio complesso come quello del centro storico".

