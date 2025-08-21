Lutto a Celle Ligure: muore l'architetto Nora Peressini, era in attesa di due gemelli

Celle Ligure è avvolta dal dolore per la scomparsa di Eleonora Valentina Peressini, conosciuta da tutti come Nora, architetto di 43 anni stroncata da un male all’ospedale San Martino di Genova.

La notizia ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e colleghi, che ricordano con affetto una donna piena di talento e vitalità. Nata a Milano e laureata al Politecnico, Nora aveva trasformato la sua passione per l’architettura e il design d’interni in una professione. Collaborava con studi locali e, come libera professionista, partecipava a gare pubbliche nel territorio ligure.

Celle Ligure, scelta come casa, era diventata il centro della sua vita professionale e personale. In attesa di due gemelli, Nora viveva con entusiasmo l’inizio di una nuova fase. Purtroppo, un male ha spezzato i suoi sogni, portando via lei e i suoi bambini non ancora nati. Come ultimo gesto di generosità ha donato gli organi. La comunità di Celle Ligure si stringe nel cordoglio, ricordando il sorriso di Nora.