Balla ubriaca in autostrada e aggredisce medico, arrestata

Una serata fuori controllo si è conclusa con l’arresto per una donna polacca di 40 anni, fermata ieri sera dalla polizia stradale di Sampierdarena sull’autostrada A7, in direzione Milano. Tutto è iniziato con una lite con il compagno, seguita da un’eccessiva assunzione di alcol. La donna, in evidente stato di ebbrezza, ha parcheggiato la sua auto in modo pericoloso su una curva e si è messa a ballare accanto al veicolo.

Cosa è successo

Gli agenti, durante un pattugliamento, hanno notato la scena e sono intervenuti per mettere in sicurezza la situazione. La quarantenne, visibilmente confusa, è stata sottoposta al test dell’etilometro, che ha rivelato un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. Quando i poliziotti hanno cercato di gestirla, la donna ha reagito con violenza, opponendosi agli agenti. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma la situazione è degenerata ulteriormente: la donna ha aggredito il medico con calci. Grazie alle nuove normative a tutela del personale sanitario, è scattato l’arresto obbligatorio. Questa mattina, l’arresto è stato convalidato.