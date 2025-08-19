Ambulanza prende fuoco davanti all'ospedale di Sestri Levante, nessun ferito

Un'ambulanza ha preso fuoco davanti all'ospedale di Sestri Levante. Secondo quanto ricostruito dalla direzione sanitaria le fiamme sarebbero partite da un mezzo di soccorso della Asl 5 addetto al trasporto farmaci, che era posteggiato accanto. Prima dell’intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato circoscritto grazie all’intervento del personale dell’Asl 4 che si è adoperato utilizzando estintori e idrante.

Domato l’incendio, l’area è stata circoscritta per gli accertamenti del caso e la situazione è in via di normalizzazione. Non risultano danni alle persone, ancora da chiarire da dove sia scaturito l'incendio.