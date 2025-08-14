Anziano scomparso a Campo Ligure, l'appello per ritrovare Giovanni Bottero

Si è allontanato martedì mattina e non ha più fatto ritorno a casa. A Campo Ligure si cerca Giovanni Bottero, ha 82 anni e il suo cellulare risulta spenta. In apprensione la moglie che si è rivolta ai carabinieri. Chiunque abbia informazioni può chiamare il sindaco del paesino sopra Voltri o il 112.

