Cronaca

Anziano scomparso a Campo Ligure, l'appello per ritrovare Giovanni Bottero

22 secondi di lettura
di An.De.

Si è allontanato martedì mattina e non ha più fatto ritorno a casa. A Campo Ligure si cerca Giovanni Bottero, ha 82 anni e il suo cellulare risulta spenta. In apprensione la moglie che si è rivolta ai carabinieri. Chiunque abbia informazioni può chiamare il sindaco del paesino sopra Voltri o il 112. 

