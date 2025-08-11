Tra Monterosso e Vernazza a mezzogiorno: due turisti colti da malore

Due turisti sono stati soccorsi sui sentieri delle Cinque Terre per colpo di calore. Due interventi sul sentiero tra Monterosso e Vernazza, dove il Soccorso alpino e speleologico Liguria, insieme ai vigili del fuoco e al 118, è intervenuto in due distinti episodi per prestare aiuto a escursionisti colpiti da malori, probabilmente dovuti al caldo eccessivo.

Nel primo caso, un turista francese di 50 anni ha accusato un malore mentre percorreva il sentiero. Immediatamente allertati, i soccorritori lo hanno raggiunto, trovandolo con parametri vitali stabili dopo una prima valutazione medica. Data la gravità del colpo di calore, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Drago. L’elicottero ha scaricato il personale su una piazzola vicina, per poi verricellare il paziente e i soccorritori a bordo, trasportandoli all’Ospedale San Martino di Genova per ulteriori accertamenti.

Donna australiana perde i sensi: soccorsa a Vernazza

Poche ore dopo, un secondo intervento sullo stesso sentiero, a circa 200 metri da Vernazza, ha riguardato una donna australiana di 75 anni, che aveva perso conoscenza. Raggiunta dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco, la donna si era già ripresa al loro arrivo, con parametri vitali buoni. Accompagnata a piedi fino a Vernazza, è stata presa in carico dalla pubblica assistenza locale, ma ha rifiutato il ricovero ospedaliero.

L’appello del Soccorso Alpino: prudenza e preparazione

Il Soccorso alpino Liguria coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza in queste giornate di caldo intenso. “Evitate le passeggiate nelle ore più calde, portate sempre una scorta d’acqua adeguata e indossate una maglietta leggera di cotone, che protegge la pelle senza surriscaldarla,” sottolineano i soccorritori. Per chi intende esplorare i sentieri delle Cinque Terre, il Parco Nazionale ha pubblicato un utile decalogo con consigli per la sicurezza, consultabile sul sito ufficiale. Due interventi che, fortunatamente, si sono conclusi senza gravi conseguenze, ma che ricordano l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare i sentieri, soprattutto in condizioni climatiche estreme.

