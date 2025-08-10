Settimana Ferragosto si apre in Liguria con bollino giallo e disagio per caldo, le previsioni meteo

× Il tuo browser è obsoleto.

La settimana di ferragosto si apre domani il Liguria con l'avviso meteo per elevato disagio fisiologico da caldo. Domani lunedì 11 agosto infatti l'attivazione di deboli venti settentrionali vanifica l'effetto mitigante delle brezze con un ulteriore aumento delle temperature seppur in un contesto meno umido.

Secondo quanto riferito da Arpal, saranno favoriti episodi di caldo torrido con elevato disagio fisiologico per caldo su tutta la costa ligure e temperature minime superiori ai 26- 27 °C su molte località e massime diffusamente oltre i 34-35°C. Moderato disagio fisiologico per caldo nell'entroterra genovese e savonese con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Le previsioni meteo Arpal per domenica 10 agosto

Molto caldo su tutte le zone, soprattutto nei centri urbani e nelle vallate interne poco ventilate, con diffuso disagio fisiologico moderato per caldo.

Le previsioni meteo Arpal per lunedì 11 agosto

L’attivazione di deboli venti settentrionali vanifica l'effetto mitigante delle brezze con un ulteriore aumento delle temperature seppur in un contesto meno umido. Saranno favoriti episodi di caldo torrido con elevato disagio fisiologico per caldo su ABC e temperature minime superiori ai 26- 27 °C su molte località e massime diffusamente oltre i 34-35°C. Moderato disagio fisiologico per caldo su DE con parziale refrigerio solo durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Le previsioni meteo Arpal per martedì 12 agosto

Temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, pressoché stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi, mantengono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone ABC e di disagio moderato sulle zone DE. Valori di umidità stazionari.

