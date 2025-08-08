Omicidio a Torino, fermato a Marassi il presunto omicida di Courage Amadin

È stato fermato a Genova il presunto autore dell’omicidio avvenuto a Torino lo scorso 30 luglio in corso Giulio Cesare, nel quartiere Dora Vanchiglia. Si tratta di un 34enne sospettato di aver accoltellato a morte Courage Amadin, 30 anni, al termine di una lite. Secondo la squadra mobile della polizia il litigio sarebbe un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio.

Il fermo a Marassi

L’indiziato è stato individuato e fermato nel quartiere Marassi di Genova questa mattina, 8 agosto, dalla Polizia di Stato. Nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di arresto da parte della Procura di Torino. Il fermo è avvenuto in un appartamento di fortuna dove il sospettato si era rifugiato con l’aiuto di un’altra persona.

