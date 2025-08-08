Turista precipita dalla scoglio a Riva Trigoso, recupero difficile

Lo scoglio dell’Asseu a Riva Rigoso è noto per la possibilità di fare tuffi in mare da notevoli altezze. Quello di un 46enne originario di Roma ha avuto conseguenze quasi drammatiche. L'uomo è precipitato da un'altezza di oltre dieci metri e sono occorse oltre due ore e mezza di intervento dei soccorritori per trarlo in salvo.

Soccorso da un vigile del fuoco fuori servizio

Il primo soccorso è stato portato da un vigile del fuoco libero dal servizio presente sul posto che si è tuffato raggiungendo a nuoto lo scoglio e dando assistenza al ferito. Per recuperarlo sono intervenute due motovedette, un elicottero, la capitaneria di porto e il 118. L'uomo cosciente ma con gli arti fratturati e una ferita al capo è stato stabilizzato e issato con una barella sull'elicottero dei vigili del fuoco che lo ha trasferito all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Da quanto si apprende non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata in attesa degli accertamenti medici.

