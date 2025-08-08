Orologi, scarpe e portafogli contraffatti, maxi sequestro a Genova

Cronaca

di a.p.

La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato nel centro storico oltre 110 mila prodotti venduti in violazione alle norme del Codice del consumo. Tra questi c'erano. I controlli sono stati effettuati nelle ultime due settimane in quattro diversi esercizi commerciali.

Tra i prodotti a marchio contraffatto sono stati trovati orologi Rolex, scarpe Nike e portafogli LV. L’attività si è conclusa con l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 3 mila euro e la segnalazione dei responsabili alla Camera di Commercio, per i provvedimenti di competenza.

I finanzieri hanno anche segnalato il titolare di una delle ditte controllate perché ha messo in vendita delle sigarette senza essere in possesso della necessaria autorizzazione. 

