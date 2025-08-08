Orologi, scarpe e portafogli contraffatti, maxi sequestro a Genova

La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato nel centro storico oltre 110 mila prodotti venduti in violazione alle norme del Codice del consumo. Tra questi c'erano. I controlli sono stati effettuati nelle ultime due settimane in quattro diversi esercizi commerciali.

Tra i prodotti a marchio contraffatto sono stati trovati orologi Rolex, scarpe Nike e portafogli LV. L’attività si è conclusa con l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 3 mila euro e la segnalazione dei responsabili alla Camera di Commercio, per i provvedimenti di competenza.

I finanzieri hanno anche segnalato il titolare di una delle ditte controllate perché ha messo in vendita delle sigarette senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.

