Donati gli organi del bambino morto dopo un malore in spiaggia

"Desideriamo rivolgere un sentito e commosso ringraziamento ai genitori del bambino di 9 anni morto dopo essere stato colto da un malore in spiaggia ad Albenga, che in un momento di immenso dolore, hanno compiuto un gesto di straordinaria umanità e solidarietà scegliendo la donazione degli organi del loro bambino. Un atto che contribuirà a salvare altre vite e che testimonia un profondo senso di generosità". Così l'ospedale Gaslini di Genova in una nota sottolinea il valore del gesto della famiglia del piccolo deceduto dopo essersi sentito male all'improvviso tre giorni fa nella spiaggia di Albenga (Savona) mentre stava giocando durante una vacanza.

Il bambino era stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale Gaslini a seguito di un arresto cardiaco. "Nonostante il massimo impegno profuso da parte di tutto il personale medico e sanitario coinvolto, le condizioni cliniche del piccolo paziente si sono da subito presentate gravemente compromesse - spiega lo staff dell'ospedale pediatrico -. La direzione dell'istituto e tutto il personale sanitario esprimono il più profondo cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa".

