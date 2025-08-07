Cronaca

Morto al Gaslini il bimbo di nove anni colpito da malore in spiaggia ad Albenga

di Annissa Defilippi

È morto il bambino di 9 anni che lunedì pomeriggio ha avuto un malore in spiaggia ad Albenga. Era ricoverato al Gaslini. Il bimbo vittima di un arresto cardiaco in seguito, pare, a un forte attacco asmatico era stato trasferito in terapia intensiva al Gaslini. "Come ultimo atto di generosità i genitori hanno espresso il fortissimo desiderio di donare gli organi del figlio", comunica l'istituto pediatrico.

Polemiche sui soccorsi

Sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118 in circa 15 minuti, prestando le prime cure sul posto perché le tre ambulanze più vicine, della Croce Bianca di Albenga, erano impegnate in altri servizi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il piccolo è stato poi trasferito al Gaslini, ma ogni sforzo dei medici è stato vano. Oggi l’annuncio della tragica perdita. 

