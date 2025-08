Cittadino ligure arrestato in Kenya, è accusato di coltivare la cannabis

Un italiano di 37 anni originario della provincia di Imperia, Giulio Gianardi, è stato arrestato nella cittadina costiera di Ukunda, nel sud-est del Kenya, con l'accusa di detenzione e produzione di droga. Lo riferisce la Direzione delle indagini anti-crimine del Paese.

L'uomo è stato trovato all'interno di un laboratorio per la coltivazione di quella che si ritiene essere cannabis. L'Ambasciata d'Italia in Kenya si è attivata per fornire assistenza al connazionale, anche attraverso il consolato di Mombasa.

