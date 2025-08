Domenica violenta con 5 feriti: rissa a Sestri Levante, ragazzo accoltellato a Ventimiglia

Notte e mattina violenta a levante quella tra sabato e domenica: nel primo weekend del mese di agosto, il bilancio è di tre feriti a Sestri Levante dopo una rissa notturna in porto, tra loro anche un diciassettenne, mentre in mattinata una lite a Ventimiglia sarebbe sfociata in un accoltellamento, con due feriti portati all'ospedale e un ragazzo di 22 anni grave per i fendenti all'addome.

Rissa a Sestri, feriti e barche danneggiate

Quiete interrotta al porto di Sestri Levante: erano le tre di notte passate quando gli animi si sono scaldati a Sestri Levante, in piazza Marinai d'Italia. Nel porticciolo infatti alcune persone per cause ancora da verificare avrebbero iniziato dapprima a litigare e poi a picchiarsi. Le chiamate al numero unico dell'emergenza 112 sono state in tutto tre, con tre feriti diversi tra cui una donna di 33 anni e un ragazzo di 17. Alle 3.50 circa, la Croce Verde di Sestri Levante con l'automedica hanno soccorso un ragazzo di 17 anni con una emorragia, trasportandolo all'ospedale di Lavagna. Dieci minuti dopo è stata la volta di una donna di 33 anni, subito dopo una persona di cui non si conosce l'età è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Riva Trigoso e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nella lista sarebbero state danneggiate alcune imbarcazioni. Sul posto anche i Carabinieri, oltre alle ronde da parte di polizia locale e vigilantes che in questo periodo estivo sono presenti a Sestri Levante per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

22enne grave: accoltellato all'addome

Erano invece già passate le nove di domenica mattina quando a litigare sono stati - a Ventimiglia, lungomare Cavallotti - due uomini stranieri. Dalla lite è nata la colluttazione, anche con lancio di pietre: uno, il meno grave, è stato ferito alla testa. Il secondo, un ragazzo di 22 anni nordafricano, è stato accoltellato all'addome dal primo. Soccorso dall'ambulanza è stato portato al Borea di Sanremo in codice rosso per le coltellate all'addome. Sul posto la Polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

