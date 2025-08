Genova ricorda le vittime della strada: "Costruiamo strade più sicure"

Esattamente un anno fa, il , il 30enne Giombattista Colombo perdeva la vita, vittima di un incidente stradale nel sottopasso di Caricamento. Un anno dopo, in suo ricordo, si è celebrata una messa nella Chiesa di San Marco al Molo con la fiaccolata organizzata dall’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada.

I parenti della vittima però hanno chiesto di riaprire il caso attorno alla dinamica dell'incidente. "Secondo noi non è stato un incidente autonomo ma c'era un ostacolo - spiegano Roberta Rullo e Francesco Colombo, genitori di Giombattista - infatti abbiamo fatto riaprire il caso. A ottobre un incontro in tribunale, vogliamo la verità".

Alla commemorazione ha partecipato anche la sindaca di Genova"Nessuno deve sentirsi solo di fronte a un dolore così grande e momenti di ricordo come questo devono servirci per proseguire tutti insieme - istituzioni, associazioni, cittadini - a lavorare uniti per rendere le strade di Genova più sicure: a nome dell’amministrazione comunale – ha proseguito la prima cittadina genovese – vi assicuro che questo impegno non verrà meno.