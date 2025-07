Amt multa 81enne con CityPass, la figlia: "Ignorato il rinnovo automatico, mamma indifesa"

La denuncia arriva direttamente dalla figlia: "Mia mamma, un'anziana di 81 anni, titolare di un CityPass Amt gratuito con rinnovo automatico valido fino al 30 settembre 2025, è stata multata ieri su un autobus della linea 34 da tre controllori".

CityPass con rinnovo automatico ignorato

Secondo il racconto della figlia, la madre, di ritorno da una visita medica prenotata con fatica dopo mesi di attesa, è stata sottoposta a un controllo a bordo del bus. Nonostante fosse in possesso di un abbonamento valido e della carta d’identità che ne attesta l’età (nata nel 1944), i controllori hanno contestato una presunta scadenza del CityPass al 30 aprile 2025, emettendo una multa di 42 euro. "Mia madre si è sentita indifesa e umiliata di fronte agli altri passeggeri, convinta di essere in regola", scrive la figlia nella denuncia inviata a Primocanale. "Hanno insistito per un pagamento immediato in contanti, che fortunatamente non aveva, e poi hanno chiesto il bancomat, che lei non porta mai con sé".

Le regole della proroga

L'episodio appare ancora più assurdo alla luce delle informazioni ufficiali: il CityPass gratuito per gli over 75, come riportato da Amt è stato automaticamente rinnovato fino al 30 settembre 2025. La figlia non si dà pace: "È inconcepibile che una persona con diritto alla gratuità venga multata nonostante i documenti in regola", che evidenzia anche come la madre avesse acquistato biglietti ferroviari per il tragitto Pra-Piazza Principe, non coperto dal CityPass.

L'indignazione della figlia

La figlia esprime poi il suo parere: "Già solo per rispetto, vedendo un’anziana con un abbonamento e una carta d’identità che riporta l’anno di nascita 1944, non si sarebbe dovuta emettere una multa”.

La replica dell'azienda

L'azienda replica che "la proroga automatica al 30 settembre 2025 era prevista per tutti gli abbonamenti gratuiti under 14, over70 e miv validi al 29 aprile 2025, come riportato anche nelle Faq presenti sul sito ma l'abbonamento della signora risulta scaduto il 25 aprile".

