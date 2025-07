Incidente sulla sopraelevata: un ferito non grave, coda in direzione ponente

Incidente, intorno alle 11.30, sulla strada Aldo Moro in direzione ponente: all'altezza della Commenda di Pre coinvolte un'auto e una moto. Ancora da accertare le cause ma sembra che sia stata l'autovettura a tamponare la moto. Il centauro è rimasto ferito ma non in maniera grave. E' intervenuta la Polizia Locale che sta facendo defluire il traffico su una sola corsia. L'incidente ha determinato ovviamente una lunga coda ma anche qualche problema sulla corsia opposta a causa di curiosi che passando rallentano per vedere cosa è accaduto.