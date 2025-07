Lavoratore folgorato in un cantiere a Quarto, è grave

Ennesimo incidente sul lavoro in Liguria dopo che ieri un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di una casa a Bergeggi. È stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni invece il quarantenne folgorato da una presa mentre lavorava in un cantiere in via Funtanin, nel quartiere di Quarto a Genova.

Il dramma in cantiere

È successo qualche minuto prima delle 12. L'uomo, tecnico di una azienda italiana dell'energia, stava lavorando all'interno di un capannone per eseguire forse una manutenzione al quadro elettrico per contro di una ditta esterna, quando sarebbe rimasto folgorato dalla corrente elettrica. A dare l'allarme sono stati gli altri lavoratori che hanno raccontato ai soccorritori di aver visto l'operaio perdere i sensi dopo essere rimasto attaccato alla presa per 30 secondi circa.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Verde di Quarto e l'automedica del 118. Il lavoratore è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. All'arrivo dei soccorritori era cosciente.

