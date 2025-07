Ventimiglia, uomo investito sui binari: è grave. Ripartono i treni per la Francia

La stazione ferroviaria di Ventimiglia

Dramma sui binari in Liguria dove questa mattina un uomo è stato investito a qualche metro dalla banchina della stazione di Ventimiglia. Ancora non è chiaro che cosa sia successo ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la vittima si trovasse sui binari all'altezza di ponte San Ludovico, un centinaio di metri prima del confine, quando è stata travolta dal convoglio.

La persona ferita gravemente è stata segnalata dal macchinista di un treno francese in manovra.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: i sanitari accorsi hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per il trasporto urgente in ospedale dell'uomo, di 60 anni, al momento vivo ma in condizioni critiche. Presente la polizia ferroviaria per i rilievi del caso oltre che ai tecnici di Rfi.

Riprende la circolazione per la Francia

Al momento, nel tratto di linea Mentone - Ventimiglia, la circolazione dei terni da e per la Francia risulta bloccata per permettere i soccorsi. I treni che viaggiano verso Levante non stanno registrando problemi. Alle 8:30 la circolazione dei treni è ripresa.

