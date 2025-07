Spaccano il finestrino di un'auto e rubano due trolley: arrestati

Due 30enni sono stati arrestati nel weekend per furto aggravato dopo che sono stati trovati vicini a un'auto da cui avevano appena rubato due trolley e altri effetti personali.

I carabinieri sono intervenuti dopo la telefonata di un cittadino al 112

I due uomini, in via Cavallotti, rotto il finestrino della macchina hanno sottratto gli effetti personali del proprietario. I militari intervenuti su richiesta di un cittadino, tramite il 112, li hanno bloccati nelle immediate vicinanze. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, un turista belga, e i due stranieri sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della caserma di Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina.

