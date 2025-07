Cartelloni e palloncini a Soldano, l'addio laico alla promessa del ciclismo Samuele Privitera

"Samu vivrai sempre con noi". È solo uno dei cartelloni affissi nella piazza di Soldano, in provincia di Imperia dove alle 18 in centinaia sono accorsi per dare l'ultimo addio a Samuele Privitera, 19 anni, scomparso dopo un tragico incidente alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc.

Le parole della mamma, Monica: "Spero che un pezzo di lui rimanga in tutti noi"

Ci sono i genitori, gli amici più stretti, i compagni di squadra e tutto il paese. Accanto ai cari della giovane promessa del ciclismo c'è anche Axel Merckx, patron del team Hagens Berman Jayco, quello per cui correva Samuele. Sullo sfondo le bandiere a mezz'asta del Comune. Tante le lacrime, gli abbracci e le parole per il 19enne, anche durante il discorso commosso di sua mamma, Monica: "Spero che un pezzo di lui resti in tutti noi, questo significherebbe che non l'ho perso per sempre".

Mamma Monica e papà Gigi durante il saluto laico

