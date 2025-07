Divano in fiamme in un appartamento, una donna all'ospedale

Paura nella notte in via Nostra Signora degli Angeli dove un incendio è scoppiato in un appartamento. Nella serata di ieri, intorno alle ore 23:40, i Vigili del Fuoco del Comando di Savona sono intervenuti a seguito della segnalazione di odore di fumo proveniente da un appartamento situato al terzo piano di un condominio.

Sul posto sono stati inviati una squadra e il rincalzo con l’autoscala. Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario della Croce Rossa.

Spente le fiamme, la padrona di casa portata al pronto soccorso per accertamenti

L’incendio, che ha coinvolto un divano - presumibilmente a causa di una lampada che si era incendiata - è stato estinto dai Vigili del Fuoco i quali hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali e alla ventilazione dell’appartamento. La proprietaria dell’alloggio è stata assistita dal personale sanitario per aver inalato del fumo.

L’intervento ha consentito di circoscrivere l’incendio, evitando ulteriori danni all’abitazione e agli appartamenti limitrofi.

