Frana sulla strada del Colle del Melogno: tempi incerti per la riapertura

Dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la Liguria nella giornata di domenica resta chiusa la. Durante la bomba d'acqua una parte del costone è franato in mezzo alla strada. Sul posto l'intervento del personale della Provincia di Savona. Impossibile però riaprire la strada in tempi rapidi, nemmeno a senso unico alternato.

Oggi, lunedì 14 luglio, proseguono le operazioni di pulizia e sgombero del tratto interessato. Ma per il ripristino della viabilità, informa la Provincia di Savona, servono "lavori di disgaggio e di messa in sicurezza della parete instabile, oltre al completamento degli accertamenti già avviati". Per far fronte al problema verrà disposto un intervento di somma urgenza con l’obiettivo di ripristinare la fruizione della carreggiata in piena sicurezza.

Ma non è l'unica strada che ha subito danni. Anche la sp7 che da Calice Ligure porta a Rialto ha visto a causa del maltempo il cedimento di una parte della carreggiata. Anche in questo caso sarà necessario un intervento di somma urgenza spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri. Il costo stimato degli intreventi è di circa 500 mila euro.

