Aggredisce due militi e mostra le parti intime, l'appello: "Non è possibile che sia già in strada"

Più o meno come un bollettino di guerra. È quello pubblicato dalla Croce Verde Genova Sestri Ponente che denuncia come prosegua il fenomeno delle aggressioni ai soccorritori e al personale sanitario. L'ultimo caso a Genova risale alla notte del 13 luglio.

Da quanto raccontato da un comunicato della Croce Verde tutto inizia con un uomo che bussa con forza al cancello della Croce Verde Pegliese, i residenti vicino vista la situazione chiamano il 118. Sul posto arriva un'ambulanza da Sestri Ponente, i volontari trovano l'uomo a terra ma quando si avvicinano per sincerarsi delle condizioni questo si gira e urla di essere lasciato in pace, poi si alza di scatto e si avvicina con fare minaccioso al soccorritore che spaventato si rifugia all'interno dell'ambulanza. A quel punto il personale viene invitato dal 118 ad allontanarsi ma rimane bloccato, l'uomo li raggiunge e inizia a colpire con forza il mezzo provando a distruggere il finestrino e aprire la portiera. Si abbassa anche i pantaloni e mostra le parti intime. L'autista dell'ambulanza riesce ad allontanarsi dal luogo. Poco dopo i volontari intervenuti raccontano alla polizia quanto accaduto. L'uomo verrà poi bloccato dagli agenti della polizia non prima di aver provato ad aggredire i poliziotti e danneggiato l'auto di servizio. Ma l'aggressore il giorno era di nuovo in strada come denunciano gli stessi volontari della Croce Verde che poche ore dopo l'accaduto lo hanno visto nuovamente in giro per le vie della città

Lettera aperta dalla Croce Verde di Sestri Ponente

Dopo l'ultimo caso la Croce Verde Genova Sestri Ponente ha pubblicato una lettera aperta per sensibilizzare sulla situazione che costantemente vivono i volontari e il personale sanitario: "Non riteniamo normale che ci siano persone che si permettano di aggredire sanitari, volontari, forze dell'ordine e che non vengano contenuti, non riteniamo normale vedere poliziotti e carabinieri correre in nostro aiuto e vedere il loro lavoro inficiato da provvedimenti cautelari non adottati o insufficienti, non riteniamo normale vedere sempre le stesse persone ripetere per dei mesi le stesse azioni illegali consapevoli che affronteranno le conseguenze, forse, solo dopo anni".

Sono numerosi i casi di aggressione

Nel denunciare l'accaduto la Croce Verde Genova Sestri Ponente ricorda gli ultimi episodi di violenza. L'11 luglio quando una persona ubriaca ha aggredito il personale dell'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il 16 maggio a essere aggrediti erano stati i soccorritori della Croce Verde di Quinto, il 15 marzo prima era toccato a quelli della Croce Bianca Genovese.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook