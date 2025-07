Anziano esce di strada con il motorino e precipita per sei metri

Un uomo anziano alla guida di un motorino è finito fuori strada ed è precipitato per sei metri. È successo in via Dante Alighieri, a Sanremo, all'altezza del civico 416: sul posto il 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I soccorsi

Secondo la prima ricostruzione pare che l'uomo abbia perso da solo il controllo del mezzo. Il motorino ha sfondato una barriera e l'anziano, di circa 80 anni, è caduto. L'uomo è stato soccorso e trasportato con l'elicosoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un trauma cranico.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook