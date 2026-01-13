Nuovo supermercato a Quarto, aprirà il 22 gennaio: sarà il più grande del levante

Il render della nuova Basko di Quarto

Un nuovo supermercato sbarca in via Carrara. Basko, insegna del Gruppo Sogegross, il 22 inaugura ufficialmente il nuovo punto vendita di Quarto. L'apertura si inserisce nel piano di investimenti e di rinnovamento della rete di vendita del Gruppo, orientato a rafforzare la presenza sul territorio attraverso progetti capaci di valorizzare i quartieri e di reinterpretare in chiave contemporanea una presenza storica.

In un contesto caratterizzato prevalentemente da punti vendita di piccole dimensioni, il nuovo Basko di Quarto rappresenta un’evoluzione significativa per formato e funzionalità. Il supermercato è stato progettato per migliorare l’esperienza di spesa, offrendo spazi ottimizzati e servizi dedicati, con l’obiettivo di coniugare praticità e comfort.

Allo stesso tempo, la nuova apertura contribuisce a rafforzare il rapporto con la comunità locale, grazie a servizi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane del quartiere. Con una superficie di circa 1.500 metri quadrati, il punto vendita è il primo supermercato di medie dimensioni realizzato da Basko a levante della città e introduce un modello già adottato con successo in altre aree, dove il Gruppo ha investito in soluzioni moderne e integrate nel tessuto urbano.

Basko via Carrara: la struttura

Progettato per garantire la massima accessibilità grazie a percorsi chiari e reparti specializzati, il layout del nuovo punto vendita offre un assortimento completo, dai freschi al grocery, preservando la facilità di visita e la qualità distintive del format Basko. Ampio spazio viene riservato ai freschi e ai prodotti “Qualità Basko” a conferma dell’attenzione dell’insegna ad offrire alimenti sani, genuini e controllati. Materie prime selezionate con cura, prodotti locali, specialità legate alla tradizione gastronomica ligure sono da sempre tra i fiori all’occhiello dell’offerta Basko.

L'esperienza di acquisto è supportata da un sistema di 13 casse, di cui 7 tradizionali e 6 casse self check-out, per garantire rapidità e flessibilità al cliente. La struttura impiega complessivamente 60 collaboratori, prevalentemente di nuova assunzione e con età media under 25 anni, confermando l’attenzione dell’insegna verso lo sviluppo occupazionale sul territorio. All’interno della struttura trova spazio anche un Bistrot in formato caffetteria e ristorazione veloce, con 80 posti a sedere, concepito come area di pausa e socialità a servizio del quartiere. Qui si potranno gustare piatti pronti, ricette della tradizione e specialità a marchio Qualità Basko in un ambiente accogliente e conviviale.

A servizio del nuovo Basko è presente un ampio parcheggio coperto distribuito su due livelli, per garantire un accesso rapido, veloce e funzionale anche nelle ore di punta. 150 posti auto complessivi, con spazi dedicati alle persone diversamente abili, parcheggi rosa e un sistema di segnalazione luminosa per l’indicazione dei posti liberi e occupati. Il supermercato è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla , dalle ore 8 alle 21.

Non solo per la spesa: nuovi spazi di aggregazione e socialità per il quartiere

L’attenzione alla relazione con il territorio trova espressione anche nella scelta di destinare la copertura dell’edificio a funzioni di interesse collettivo. Sul tetto della struttura sono stati realizzati due campi da calcetto che saranno ceduti all’Istituto dei Salesiani dell’Opera Don Bosco, da sempre attivi nel quartiere. Accanto ad essi è stato realizzato anche un campo da padel, affidato a un operatore privato, che contribuisce ad ampliare l’offerta sportiva dell’area, integrando l’insediamento commerciale con funzioni dedicate al benessere.

“Questo nuovo punto vendita rappresenta un impegno concreto nei confronti di Genova e del Levante cittadino. Fin dall’inizio, l’idea non era quella di limitarsi all’apertura di un supermercato, ma di progettare una presenza capace di inserirsi in modo coerente nel contesto urbano e sociale di Quarto. Un presidio pensato per rispondere ai bisogni quotidiani delle famiglie del quartiere e delle aree limitrofe, offrendo non solo un servizio di spesa, ma anche preservando e migliorando spazi, funzioni e opportunità in grado di favorire la relazione e la vita di comunità.” Commenta Giovanni D’Alessandro, Direttore BU Retail del Gruppo Sogegross. “In questo percorso, la collaborazione con l’Istituto dei Salesiani assume un significato particolare, richiamando un legame storico con il territorio e con il ruolo educativo e sociale svolto dall’Opera Don Bosco. Allo stesso modo, l’investimento sul fronte occupazionale riflette la convinzione che la crescita di un punto vendita passi anche attraverso il coinvolgimento delle persone che vivono e operano nel quartiere”.