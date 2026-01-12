Attualità

Torna alla homepage

Asili, a Genova mancano 30 insegnanti: ipotesi cooperative. Sindacati critici

Cinzia Maniglia, segretaria regionale Cisl Funzione Pubblica Liguria commenta: "Non possiamo esprimere un giudizio positivo a questa ipotesi di soluzione
1 minuto e 23 secondi di lettura
di Andrea Popolano

"Serve una soluzione per strutturare il sistema e non continuare in questa situazione di emergenza". Questo l'appello che arriva dai lavoratori degli insegnanti dell'infanzia di Genova (0-6 anni) che da tempo devono fare i conti con un organico inferiore alle necessità. A Tursi si è svolto un incontro tra il Comune di Genova e i sindacati e il Comune di Genova.

Al centro il problema della mancanza di insegnanti che ha costretto più volte a ridurre il servizio con i conseguenti disagi che devono affrontare le famiglie chiamate a riprendere i bambini prima dell'orario previsto. Secondo le indicazioni del Comune mancherebbero circa 30 insegnanti per i bimbi del comparto infanzia. Già da questa estate i sindacati del settore chiedevano un incontro al Comune in modo da poter affrontare la questione. Prima dell'avvio dell'anno scolastico i sindacati avevano spiegato che gli organici erano al collasso. Durante questi mesi la situazione non è andata a migliorare.

La possibile soluzione proposta dal Comune è quella di affidare fino a giugno le supplenze al terzo settore, ovvero a cooperative che si occuperebbero solo della parte ludica e non di quella educativa. Cinzia Maniglia, segretaria regionale Cisl Funzione Pubblica Liguria commenta: "Non possiamo esprimere un giudizio positivo a questa ipotesi di soluzione, vuol dire rinunciare alla qualità e impoverire il settore, abbiamo chiesto fino all'ultimo che possano essere trovate soluzioni alternative. Il 19 gennaio è previsto un nuovo incontro. Il Comune di Genova è in ritardo con la graduatoria per la scuola dell'infanzia con il bando che è scaduto lo scorso 21 novembre. Manca anche la modalità di reclutamento dei collaboratori. Soprattutto bisogna lavorare sul piano dell'offerta formativa del prossimo anno che va strutturata, non si può continuare ad andare avanti con l'emergenza"

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 02 Novembre 2025

Via libera al progetto per il nuovo polo dell’infanzia in viale Centurione Bracelli

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il finanziamento tramite mutuo di 1,75 milioni di euro per il completamento degli interventi per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia in viale Centurione Bracelli, nel Municipio III Bassa Val Bi
Venerdì 16 Maggio 2025

Dispersione scolastica in Liguria, "l'allarme scatta già dalla scuola dell'infanzia"

Alessandra Clavarino irigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Genova analizza la situazione. In Liguria la dispersione si attesta al 10,2%, a livello nazionale è al 10,5%

TAGS