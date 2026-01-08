Emergenza freddo a Genova, l'appello di Caritas a Primocanale: "Portateci coperte"

Nei giorni più freddi dell'anno, con temperature che scendono abbondantemente sotto lo zero, l'attenzione è alta a Genova per le persone che non hanno una casa e dormono in strada. Nonostante i posti letto messi a disposizione dalle associazioni e dal Comune, infatti, ci sono solo a Genova tra le 40 e le 60 persone che dormono lungo le vie cercando ripari di fortuna. Sono quelle persone che non possono accedere ai posti letto, o che pur avendone fatto richiesta non hanno potuto ottenere il ricovero notturno poiché i letti sono finiti. Per loro è necessario dare una mano: servono coperte singole, sacchi a pelo, meglio non portare piumoni che poi sarebbero più scomodi da trasportare per chi, vivendo in strada, durante il giorno deve poi riporre le sue cose in uno zaino.

L'appello: portate coperte

L'appello arriva in diretta a Primocanale da parte di Caritas Genova e la sua responsabile emergenza freddo, Monica Boccardo: "Abbiamo bisogno di sacchi a pelo e coperte che servono per raggiungere le persone che di notte dormono all'aperto. Coperte non matrimoniali, no piumoni che poi si trasportano con difficoltà durante il giorno. Mancano anche spazi durante il giorno dove potersi riparare e naturalmente abbiamo bisogno di volontariato". Per accordarsi sulla donazione di coperte e sacchi a pelo, occorre telefonare al numero di Caritas 0102477018 al mattino nella fascia oraria 9-12 da lunedì a venerdì.

I più fragili senza un riparo

Spiega Caritas: "Sono stati aggiunti posti letto da parte del Comune che però non sono sufficienti: ieri il nostro centro di ascolto per persone senza fissa dimora ha avuto diverse richieste, non tutti hanno potuto avere il posto letto. i giovani dell'unità di strada che fanno il giro di sera incontrano tra Principe e Bringole circa 40-60 persone che si riparano dal freddo e dunque non hanno un letto al caldo.

Sono persone rassegnate, non più giovanisisme, di 50-60 anni, che per motivi di fragilità importanti rimangono in strada".

Con il freddo degli ultimi giorni servono più coperte per chi dorme in strada