Attualità

Torna alla homepage

Cielo del 2026, gli eventi da segnare in calendario: superlune, luna blu, eclissi e stelle cadenti

Un anno in cui la luna sarà protagonista. A maggio due lune piene
1 minuto e 21 secondi di lettura
di Eva Perasso

Il 2026 è ufficialmente l'anno della Luna: il pianeta è protagonista nei prossimi 12 mesi dal punto di vista astronomico, segnando sul calendario tantissimi avvenimenti importanti. D'altronde già all'esordio di gennaio non si è fatta attendere la prima luna piena. Il 3 gennaio ecco splendere in cielo, grande e fredda, la "Superluna del lupo". E ci sarà un mese - quello di maggio - in cui le lune piene saranno addirittura due. Tradizionalmente la seconda luna piena che cade nello stesso mese viene chiamata "luna blu".

Le superlune del 2026

"La superluna di gennaio è stata la prima il 3 gennaio, ne avremo altre due a fine anno. Il 24 novembre e la vigilia di Natale", spiega a Primocanale Walter Riva, direttore dell'Osservatorio astronomico del Righi. Ma la luna sarà protagonista "perché torneranno gli astronauti a sorvolarla con la missione Artemis, tra inizio febbraio e aprile passeranno dietro e torneranno indietro in una missione di test per un futuro viaggio sulla Luna".

Le eclissi del 2026

Il 17 febbraio e il 3 marzo ci saranno una eclissi anulare di Sole e una eclissi totale di Luna che non si vedranno dall'Italia. Ad agosto poi attendiamo le tradizionali meteore, le stelle cadenti, che quest'anno cadono con la luna nuova promettendo dunque grande visibilità perché non ci sarà la luna in cielo. "La luna nuova passerà davanti al sole. Avremo una eclissi totale di Sole in Europa, tra Islanda, Spagna che finirà sulle Baleari. "In italia l'eclissi non sarà totale - spiega Riva - andrà dal 93 per cento alla Spezia al 95 per cento a Imperia, il disco del sole sarà quasi completamente oscurato".

Foto Salvatore Fontana

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 05 Dicembre 2025

La superluna piena di dicembre è "da record", e a metà mese arrivano le stelle cadenti

Nel cielo di fine anno si vede chiaramente Giove e a metà mese arrivano le meteore

TAGS