La Lega attacca la sindaca Salis: "Genova perde anche i Cortei dei Magi dell'Epifania"

Tre, uno per ogni Re Magio, i cortei che attraversavano le vie del centro cittadino con la partecipazione dei Gruppi Storici e il supporto musicale di chiarine e tamburi da parte della Banda di Pra’ oltre che delle cornamuse".

E ancora aggiungono i due consiglieri della Lega in Comune a Genova: "Un iniziativa scelta e voluta per riprendere e ravvivare e riallacciare quel filo che, grazie a un lungo e laborioso impegno comune, ci lega al patrimonio culturale, sociale e identitario della nostra città. Un successo di partecipazione che ha testimoniato il desiderio della nostra comunità di dare il giusto valore, e la visibilità che merita, al mondo, ricco di storia e di fascino, dei presepi storici, meccanici e viventi, dietro ai quali si cela lo straordinario impegno e l’incredibile passione di tantissime persone. Oggi è il 6 gennaio e, dopo aver cancellato i presepi viventi dal percorso del passaporto presepi, è evidente che non sia stata volutamente ripresa una iniziativa carica di significato e che aveva accolto il favore di partecipanti e pubblico. Queste sono scelte, politiche, chiare da cui mi dissocio totalmente e prendo le distanze perche non si può cancellare ciò che ha funzionato e coinvolto tante persone. Detto ciò, invito tutti i cittadini a partecipare alle uniche due iniziative del Comune per la giornata di oggi: la discesa della Befana in piazza Matteotti, nata dalla collaborazione tra Confcommercio e Vigili del Fuoco proprio sotto le giunte di centrodestra, e la conferenza dal titolo Presepi a Genova tra XVIII e XIX secolo, a cura di Giulio Sommariva, docente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, con cui avevamo avuto già l'onore di organizzare un approfondimento sui presepi".