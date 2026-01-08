La Fiamma Olimpica fa tappa in Liguria: ecco dove passerà

Manca pochissimo e la Liguria è pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Venerdì 9 gennaio dalla Spezia fino al capoluogo ligure, il giorno dopo invece si sposterà tra Savona e Imperia. Con il passaggio della Fiamma in ogni regione italiana, tutti i cittadini avranno l'opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano Cortina 2026 e di condividere i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo.

Il viaggio della Fiamma in Liguria

Il viaggio della Fiamma Olimpica in Liguria inizia il 9 gennaio 2026 da Riomaggiore e Manarola con un'avventura a tappe tra le ricchezze delle città e le celebrazioni diffuse che uniscono diverse città nel nome dello Spirito italiano. La regione è una terra dove le coste e i borghi variopinti a picco sul mare narrano l'antico legame con gli sport acquatici: poli velici rinomati e regate internazionali di grande richiamo. La varietà della natura dell'entroterra svela invece l'altra metà della sua sportività, attività outdoor, il sentiero azzurro delle Cinque Terre, società storiche e realtà giovani, tra azzurro e verde intenso.

Il viaggio ligure prosegue a La Spezia, dinamica città portuale dove la passione per il mare si manifesta nella popolarità del canottaggio e nella vela, poi Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino. Da qui, la staffetta dei tedofori si dirige verso Genova la "Superba" accoglie la Fiamma tra i vicoli del suo caratteristico centro storico e nel suggestivo Porto Antico riqualificato da Renzo Piano, celebrando così il suo passato di Repubblica Marinara.

Successivamente, il 10 gennaio 2026, la Fiamma attraversa Savona, altra città ricca di storia marittima. Il percorso continua poi verso Imperia, la "capitale" dell'olio d'oliva e dei fiori, per culminare a Sanremo. Nella celebre "Città dei Fiori" e del Festival della Canzone italiana, la Fiamma celebra l'eleganza di questo luogo iconico, noto anche per la classica ciclistica Milano-Sanremo, prima di lasciare la Liguria, passando per Dolceacqua e Ventimiglia per esplorare la ricchezza di una nuova regione.

Tutte le tappe e gli orari

Il programma di venerdi

Riomaggiore via dell'Amore ore 10.25, arrivo a Manarola alle 11.

La Spezia ore 11.10 quartiere Migliarina, arrivo piazzale Boito alle 12.30.

Lavagna, stadio Riboli ore 12.50, arrivo a Chiavari in piazza Milano alle 13.30.

Rapallo zona del golf alle 15, arrivo al porto Carlo Riva alle 15.15.

Portofino alle 15.45 dalla sp 33, arrivo in Piazzetta alle 15.55.

Genova a Boccadasse alle 17, passaggio in via XX Settembre, piazza De Ferrari e arrivo alle 19 al Porto Antico al Villaggio allestito a Calata Mandraccio.



Il programma di sabato

Savona alle 8.37 da lungomare Matteotti, passaggio alla Torretta, salita sulla fortezza Priamar e arrivo in via Nizza alle 9.31.

Imperia alle 10.30 dall’ex stazione di Oneglia, arrivo alle 11.15 al teatro Cavour.

Sanremo alle 12.37 al Floriseum, con scambio della torcia davanti al Teatro Ariston e al Casinò e arrivo alla pista d’atletica di Pian di Poma alle 13.29. Dolceacqua alle 14.30, arrivo alla chiesa di San Giorgio. Ventimiglia alle 15 dalle Logge Hub, poi passeggiata

Trento e Trieste e arrivo alle 15.30 al Centro Studi.