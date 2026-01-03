Crans-Montana, giornalista savonese de 'LaRegione': "Lutto controllato, continua omaggio a vittime"
Roberto Scarcella lavora in Svizzera ed è inviato nel paese svizzero luogo della tragedia di Capodanno
3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti
TAGS
Ultime notizie
- Scontro tra due auto a Struppa, due feriti
- Sampdoria, ecco i nuovi: visite mediche di Esposito e Brunori
- Rifugiata politica venezuelana a Genova: "Arresto di Maduro inizio della libertà, ma il Paese resta ostaggio dei terroristi"
- Accorpamenti sanità, Calamai: "Non bastano i numeri, avrò rispetto del contesto ligure"
- Crans-Montana, giornalista genovese 'Corriere Ticino': "Per identificazione analisi su spazzolini"
- Crans-Montana, giornalista savonese de 'LaRegione': "Lutto controllato, continua omaggio a vittime"
IL COMMENTO
La vera sorpresa del 2025, l'idillio Bucci-Salis
Al 2026 chiediamo: poter comprare casa (anche su 4 ruote), più coraggio e la macchinetta del caffè