Attualità

Torna alla homepage

Strage Crans-Montana, da Fondazione Carige 50mila euro per le famiglie coinvolte

Nei prossimi giorni partirà una raccolta fondi
32 secondi di lettura
di Redazione

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carige, profondamente scosso per la tragedia di Crans Montana, che ha coinvolto anche giovani italiani e liguri, si è riunito d’urgenza deliberando un primo stanziamento di 50.000 euro a sostegno delle cure mediche e psicologiche per i ragazzi coinvolti nella tragedia e alle loro famiglie.

Nei prossimi giorni Fondazione Carige contatterà imprese, istituzioni e associazioni di categoria per ottenere ulteriori stanziamenti, in un’ottica di concreta solidarietà comunitaria alle famiglie colpite.

Il Presidente Lorenzo Cuocolo, l’intero Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale e tutta la struttura di Fondazione Carige si stringono alle famiglie delle vittime, ai ragazzi feriti e ai loro cari.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS