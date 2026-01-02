A Rapallo al via la gara per il nuovo sistema di videosorveglianza hi-tech

Un territorio più protetto grazie a tecnologie di ultima generazione. L'Amministrazione Comunale di Rapallo ha ufficializzato l'indizione della gara d'appalto per il progetto di rimodulazione, efficientamento e implementazione dell'impianto di videosorveglianza cittadino.

L'intervento, dal valore complessivo di 315.000 euro, prevede non solo il potenziamento delle telecamere esistenti, ma anche l'installazione di nuovi punti di ripresa e sistemi per la lettura delle targhe, fondamentali per il monitoraggio dei varchi cittadini e il supporto alle Forze dell'Ordine.

L'aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta telematica, garantendo la massima trasparenza e l'efficacia dell'intervento. "La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta e questo investimento di 315mila euro ne è la dimostrazione concreta - dichiara il sindaco, Elisabetta Ricci - Con l'implementazione di nuove tecnologie di sorveglianza e il sistema di lettura targhe, dotiamo Rapallo di uno scudo tecnologico moderno ed efficace. Non si tratta solo di controllo, ma di prevenzione e di tutela del decoro urbano, per rendere ogni quartiere della nostra città ancora più vivibile e sicuro."

"Questo progetto - afferma il vicesindaco con delega a Sicurezza e Polizia Locale, Giorgio Tasso - è il risultato di un importante lavoro di pianificazione tecnica, iniziato da Franco Parodi e proseguito da Antonio Piazza, che ringrazio sentitamente, che ci permette di fare un salto di qualità tecnologico. L'efficientamento dell'impianto esistente, unito alle nuove installazioni previste dal cronoprogramma per il 2026, garantirà una copertura capillare del territorio. È una risposta precisa alle esigenze dei cittadini: investiamo risorse importanti per mettere a disposizione della nostra Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia strumenti all'avanguardia per il monitoraggio della sicurezza stradale e del territorio."

Oltre all'implementazione di sistemi dedicati alla lettura delle targhe per il controllo dei veicoli in transito, il progetto esecutivo approvato comprende nuove installazioni e manutenzione degli apparecchi già esistenti con un investimento mirato sia sui nuovi punti sensibili che sul ripristino dell'efficienza dei sistemi attuali. Verrà inoltre adottato l'utilizzo di piattaforme di e-procurement per una gestione moderna e digitale dell'intero appalto. I lavori entreranno nel vivo nel corso dell'esercizio 2026, seguendo le fasi di affidamento e realizzazione definite dagli uffici comunali.