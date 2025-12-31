Attenzione alla “bomba Sinner” ma anche alle stelline: parla l’ispettore Canfarini degli artificieri di Genova

La notte di Capodanno è alle porte e, mentre il cielo si prepara a illuminarsi, la polizia di Stato lancia l’allarme sui rischi dei fuochi d’artificio. Dall’ordigno illegale più temuto del momento, la “bomba Sinner”, fino ai prodotti apparentemente innocui come le stelline: nulla va sottovalutato. Ne parliamo con l’ispettore Federico Canfarini, responsabile del Nucleo Artificieri della Questura di Genova.“I fuochi piacciono a tutti, ma l’uso irresponsabile può trasformare la festa in tragedia”, avverte Canfarini. “Quest’anno dobbiamo fare particolare attenzione alla ‘bomba Sinner’, un ordigno illegale con involucro arancione che contiene spesso oltre un chilo di polvere pirica: è capace di causare amputazioni o danni gravissimi. Ma ricordate: anche le stelline, che sembrano innocue, bruciano a temperature altissime e, se inesplose, non vanno mai toccate”.
La minaccia della “bomba Sinner” e dei botti illegali
La "bomba Sinner", ribattezzata così per il colore arancione che richiama i capelli del tennista Jannik Sinner, è l’ultima novità del mercato nero. "Si tratta di ordigni artigianali ‘home made’, privi di certificazioni, con cariche imprevedibili”, spiega l’ispettore. "Fabbricarli o venderli è reato penale, con rischio di arresto”. Canfarini insiste: “Acquistate solo da rivenditori autorizzati, con marchio CE visibile. Le categorie F2 e F3, quelle comuni nei supermercati, sono per maggiorenni; le F1, come le stelline, dai 14 anni in su, ma sempre con prudenza”. Anche le stelline possono essere pericolose“Non sottovalutate prodotti come le stelline”, aggiunge Canfarini. “Bruciano a oltre 300 gradi e possono incendiare vestiti o causare ustioni. E se non esplodono completamente? Mai raccoglierle o riaccenderle: chiamate il 112, interveniamo noi artificieri”.
Le regole a Genova e i consigli per la sicurezza
A Genova, dopo la sospensiva del Tar sulla prima ordinanza più restrittiva, vige il divieto generale di accendere botti in presenza di altre persone, come previsto dal regolamento di polizia urbana. Nelle zone del “Genova Countdown 2026” e intorno a piazza della Vittoria, restrizioni più severe dalle 14 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, con multe da 100 a 500 euro. I consigli dell’ispettore: “Usateli solo all’aperto, lontani da edifici, infiammabili e persone. Leggete le istruzioni, accendeteli con buona visibilità e mai col vento. Supervisione adulta per i minori. In caso di malfunzionamento, non toccate nulla: chiamate il 112”.
Proteggiamo gli animali
“Non dimentichiamo cani e gatti: i boati li terrorizzano”, conclude Canfarini. “Teneteli al chiuso, in ambienti sicuri”.
