Attenzione alla “bomba Sinner” ma anche alle stelline: parla l’ispettore Canfarini degli artificieri di Genova

La notte di Capodanno è alle porte e, mentre il cielo si prepara a illuminarsi, la polizia di Stato lancia l’allarme sui rischi dei fuochi d’artificio. Dall’ordigno illegale più temuto del momento, la “bomba Sinner” , fino ai prodotti apparentemente innocui come le stelline: nulla va sottovalutato. Ne parliamo con l’ispettore Federico Canfarini , responsabile del Nucleo Artificieri della Questura di Genova. “I fuochi piacciono a tutti, ma l’uso irresponsabile può trasformare la festa in tragedia”, avverte Canfarini. “Quest’anno dobbiamo fare particolare attenzione alla ‘bomba Sinner’, un ordigno illegale con involucro arancione che contiene spesso oltre un chilo di polvere pirica: è capace di causare amputazioni o danni gravissimi. Ma ricordate: anche le stelline, che sembrano innocue, bruciano a temperature altissime e, se inesplose, non vanno mai toccate”.

La minaccia della “bomba Sinner” e dei botti illegali