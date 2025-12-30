Rivieracqua, Giuseppe Testa è il nuovo amministratore delegato

Giuseppe Testa è il nuovo amministratore delegato di Rivieracqua, il gestore del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia. La sua nomina è avvenuta stamani, in Comune a Imperia, a margine dell'assemblea dei soci. "E' stata una scelta voluta dalla società e accettata da Acea (partner privato, ndr) sulla base della continuità aziendale - ha dichiarato il presidente Giuseppe Torno - in quanto Testa è con noi, già da qualche mese, ed ha ricoperto la carica di direttore generale".

Torno ha poi precisato che l'ad uscente, Fabio Trolese, non si è dimesso per motivi giudiziari o altro, ma solo per lavorare in un'altra azienda: "Si è dovuto dimettere da tutte le cariche che aveva nelle varie partecipate del gruppo, quindi anche da Rivieracqua". Sugli obiettivi societari per il prossimo anno, Torno ha sottolineato: "Sicuramente c'è quello di finire e portare avanti ciò che abbiamo già iniziato un anno fa, con l'ingresso del socio privato Acea Molise. Certo, nessuno ha la bacchetta magica e noi ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere una maggiore stabilità societaria e dare delle risposte positive alle varie amministrazioni".