Concerto di Dj Albertino al Porto Antico: ecco l'ordinanza con tutti i divieti

Dalle ore 17 di oggi martedì 30 dicembre, in vista dello spettacolo musicale di Dj Albertino in programma stasera in calata Falcone Borsellino a partire dalle ore 21.30, entrerà in vigore l’ordinanza del Comune di Genova che fino alle ore 24.00 vieterà:
1. la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi dehors (plateatici)
2. la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi dehors (plateatici) o, comunque, la detenzione di tali contenitori. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo
3. la detenzione e l’uso di articoli pirotecnici ed esplodenti
4. la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.
L’ordinanza, a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, varrà in tutte le zone sottostanti:
- ponte Embriaco
- calata Cattaneo
- calata Mandraccio
- via al Porto Antico
- piazza Caricamento
- ponte Spinola
- via al Mare Fabrizio de André
- isola delle Chiatte.
