Una favola di Natale al canile: coppia di giovani adotta due gattini FeLV positivi

Kelly e Malocchio

In un periodo dell’anno dedicato alla solidarietà e ai miracoli, arriva una storia che scalda il cuore: due gattini gravemente malati, positivi al virus della leucemia felina (FeLV), hanno trovato una famiglia proprio alla vigilia di Natale.

La storia di Kelly e Malocchio

Kelly, arrivata in canile a settembre, e Malocchio, accolto a ottobre, non provengono dalla stessa cucciolata ma condividono una diagnosi delicata: entrambi sono risultati positivi al FeLV, una patologia che compromette il sistema immunitario e che, purtroppo, riduce drasticamente le possibilità di adozione. Malocchio ha perso tutti i suoi fratellini, mentre la sorella di Kelly è positiva alla FIV (immunodeficienza felina). Per mesi, i volontari temevano che per loro non sarebbe mai arrivata una casa accogliente.

L’adozione nonostante l’impegno

E invece, il miracolo è accaduto. Una giovane coppia, informata dettagliatamente sulle patologie, sulle cure necessarie e sull’impegno richiesto, ha deciso di adottarli insieme. Una scelta consapevole e responsabile: i due gattini sono stati inseriti nella stessa abitazione, dove potranno farsi compagnia e ricevere le attenzioni speciali di cui hanno bisogno.

“Pensavamo che per loro non sarebbe mai arrivata una famiglia… e invece sono arrivati questi due splendidi ragazzi”, racconta Gilda Guarniscione che gestisce il canile Montecontessa.